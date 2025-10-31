Tra i “bolidi di Halloween” potrebbero nascondersi “mini-Tunguska”

Ogni autunno, puntuale come un appuntamento cosmico, la Terra attraversa una regione del Sistema Solare disseminata di minuscoli frammenti di roccia e polvere: i resti lasciati dal passaggio di una cometa antica e irrequieta, la cometa Encke. Quando questi frammenti incontrano la nostra atmosfera, bruciano a grande velocità, trasformandosi nelle meteore delle Tauridi, uno spettacolo che da secoli affascina astronomi e curiosi di tutto il mondo. Le Tauridi non sono tra le piogge di meteore più numerose: raramente superano una decina di scie all’ora. Eppure, compensano la loro scarsità con una brillantezza straordinaria. Molte delle loro meteore, infatti, sono vere e proprie “palle di fuoco”, cioè “bolidi“, capaci di illuminare il cielo per diversi secondi con una luce intensa, giallastra o aranciata, visibile anche da centinaia di km di distanza. Da qui il soprannome popolare di “Halloween fireballs”, poiché il loro massimo di attività cade proprio tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Dietro questa bellezza si nasconde però una storia molto più complessa, e, forse, più inquietante. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Acta Astronautica, proprio all’interno di questa pioggia di meteore potrebbe annidarsi un gruppo di frammenti di dimensioni insolitamente grandi, tanto da rappresentare un potenziale rischio per la Terra. Alcuni di questi corpi potrebbero ricordare – in scala minore – eventi come Tunguska (1908) o Chelyabinsk (2013), esplosioni atmosferiche in grado di liberare un’energia paragonabile a quella di una bomba nucleare.

Le molte facce della cometa Encke

La cometa Encke è una vecchia conoscenza degli astronomi: scoperta nel XVIII secolo, è una delle comete più studiate e più “attive” del nostro vicinato cosmico. Con il suo periodo orbitale di appena 3,3 anni – il più breve tra tutte le comete conosciute – Encke è responsabile di più di una pioggia meteorica. Oltre alle Tauridi meridionali e settentrionali, che illuminano il cielo in autunno, essa genera anche le Beta Tauridi, attive in estate ma visibili solo con strumenti radar, poiché i meteoroidi entrano nell’atmosfera di giorno.

Curiosamente, recenti modelli dinamici indicano che la cometa Encke potrebbe persino contribuire a una pioggia meteorica su Mercurio, un fatto che la renderebbe una delle comete più prolifiche e misteriose del Sistema Solare interno.

Lo sciame risonante: una potenziale minaccia nascosta

Il nuovo studio, guidato dal fisico Mark Boslough dell’Università del New Mexico, esplora una possibilità tanto intrigante quanto preoccupante: all’interno delle Tauridi potrebbe nascondersi una popolazione di oggetti molto più grandi del solito, chiamata Taurid Resonant Swarm (TRS), lo sciame risonante delle Tauridi.

Si tratterebbe di frammenti rocciosi che orbitano in risonanza con la Terra, cioè con periodi orbitali che mantengono una posizione relativamente stabile rispetto al nostro pianeta. Questa configurazione, teoricamente, permetterebbe a piccoli asteroidi – larghi da pochi metri fino a decine di metri – di rimanere in un “grappolo” che la Terra attraversa ciclicamente.

“Lo sciame risonante è ancora ipotetico”, spiega Boslough, “ma abbiamo alcuni indizi della sua esistenza: l’aumento di bolidi eccezionalmente luminosi e persino segnali sismici di impatti sulla Luna in coincidenza con i periodi previsti dai modelli”.

Secondo le simulazioni, la Terra potrebbe passare molto vicino a questo sciame nei prossimi decenni, in particolare nel 2032 e nel 2036. Saranno occasioni cruciali per verificare l’esistenza del TRS e, soprattutto, per capire se al suo interno si celano oggetti di dimensioni tali da poter provocare un’esplosione atmosferica significativa.

Dalla Siberia al cielo del futuro: lezioni da Tunguska

La possibilità che lo sciame risonante contenga corpi di grandi dimensioni richiama inevitabilmente alla memoria l’evento di Tunguska, avvenuto il 30 giugno 1908 sopra una remota regione della Siberia centrale. Un oggetto di circa 50–60 metri di diametro esplose a circa 8 chilometri d’altezza, liberando un’energia stimata tra i 10 e i 15 megatoni di TNT, centinaia di volte superiore a quella della bomba di Hiroshima. L’onda d’urto abbatté 80 milioni di alberi su un’area di oltre 2mila km quadrati.

Molti studiosi ritengono che il corpo responsabile fosse un frammento delle Beta Tauridi, cioè proprio della stessa famiglia cometaria di Encke. Se un evento del genere si verificasse oggi sopra una zona densamente abitata, le conseguenze sarebbero devastanti, anche senza un impatto diretto al suolo.

La difesa planetaria: conoscere per proteggere

Questa prospettiva dà nuovo peso alla disciplina della planetary defense, la difesa planetaria, che si occupa di individuare, monitorare e — se necessario — deviare o mitigare l’impatto di oggetti vicini alla Terra (Near-Earth Objects, NEO).

“La difesa planetaria è lo sforzo multidisciplinare e coordinato a livello internazionale per proteggere la Terra e i suoi abitanti dagli impatti degli oggetti vicini alla Terra (NEO)“, ricorda Boslough. “Richiede indagini per individuare e tracciare i NEO, campagne per caratterizzare quelli pericolosi, sforzi di modellazione per comprendere e prevedere gli effetti dell’impatto e le relative conseguenze, e mitigazione attraverso la prevenzione dell’impatto e/o la difesa civile“.

Gli astronomi sono oggi in grado di individuare la maggior parte degli oggetti superiori al km di diametro, ma le rocce più piccole – dell’ordine di qualche decina di metri – restano difficili da rilevare, e sono proprio quelle che possono generare airburst come Chelyabinsk o Tunguska. Da qui l’importanza di comprendere a fondo strutture complesse come il TRS e di pianificare campagne osservative mirate nei prossimi passaggi ravvicinati.

Guardare il cielo, con meraviglia e consapevolezza

Per ora, possiamo limitarci a guardare il cielo. Le Tauridi meridionali raggiungono il loro massimo nei primi giorni di novembre, anche se la Luna piena di quest’anno renderà difficile osservare le meteore più deboli. Le Tauridi settentrionali, invece, saranno più favorevoli nella settimana successiva, con buone probabilità di vedere qualche bolide a occhio nudo, soprattutto nelle ore dopo la mezzanotte.

Dietro ogni scia luminosa si cela una minuscola storia cosmica, un frammento di una cometa antica che, forse, ci ricorda quanto sia sottile la linea tra la meraviglia e la vulnerabilità. Studiare questi fenomeni non serve solo a saziare la nostra curiosità astronomica, ma a capire meglio come proteggere il nostro pianeta da un universo che, pur bellissimo, non è sempre innocuo.