Tramonto mozzafiato sullo Stretto di Messina: è l’ultimo con l’ora legale | FOTO e VIDEO

Lo Stretto di Messina ha regalato uno spettacolo mozzafiato oggi, quando è stato illuminato dai colori di uno splendido tramonto, immortalato nelle immagini riprese da Renzo Pellicano. Il cielo si è tinto di rosa e di un rosso infuocato per l’ultimo tramonto con l’ora legale del 2025. Da stanotte, infatti, le lancette dell’orologio andranno spostate di un’ora indietro, dalle 3 alle 2. Ciò ci consentirà di dormire per un’ora in più ma dovremo poi fare i conti con giornate con meno ore di luce, con tutto ciò che questo comporta in termini di umore, salute e consumi energetici.

Foto









/