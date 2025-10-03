Trattori intelligenti e satelliti: l’agricoltura del futuro parte da CNH

“Il mondo sta cambiando in modo radicale, il costo delle materie prime, anche nel settore agricolo, è in aumento. Il clima sta cambiando e per gli agricoltori è importante sapere quando piantare e quando raccogliere, per questo abbiamo bisogno di macchine più performanti per aiutarli nel loro lavoro”. Lo ha detto Gerrit Marx, Ceo di Cnh Industrial, intervenendo durante la Italian Tech Week, in corso alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. In Cnh “sfruttiamo gli algoritmi di apprendimento e l’intelligenza artificiale per rendere i processi più efficienti e contribuire a fare la differenza per gli agricoltori, anche in un’ottica di automazione futura. L’alleanza con Starlink, che abbiamo annunciato di recente, è un passo in questo senso, per mettere a punto macchine completamente connesse”, ha detto Marx.

A maggio il gruppo dei macchinari pesanti, attivo anche nel settore agricolo, ha siglato un accordo con Starlink, controllata della SpaceX di Elon Musk, per offrire agli agricoltori connettività satellitare. La collaborazione fornirà ai clienti dei marchi Cnh, Case Ih, New Holland e Steyr, una connettività ad alta velocità affidabile e conveniente, ampliando i vantaggi di una flotta completamente connessa, anche nelle aree rurali più remote del mondo. “L’intelligenza artificiale è il futuro ed è già il presente, per un gruppo come il nostro è imprescindibile”, ha detto.