Traumi nei primi mesi di vita: come il vissuto e la razza influenzano paura e aggressività nei cani

Un cane che cresce in un contesto di trascuratezza, abuso o separazione precoce dal caregiver ha maggiori probabilità di sviluppare comportamenti aggressivi e paurosi in età adulta. È questa la conclusione di uno studio pubblicato su Scientific Reports da Julia Espinosa e colleghi di Harvard e altre università internazionali. L’indagine, condotta su 4.497 cani appartenenti a 211 razze con proprietari anglofoni, ha utilizzato il Canine Behaviour Assessment and Research Questionnaire (C-BARQ) per valutare le risposte degli animali a 45 situazioni comuni, come rumori improvvisi o l’arrivo di sconosciuti alla porta di casa.

I dati mostrano che un terzo dei cani aveva vissuto almeno un evento avverso nei primi sei mesi di vita. Questi soggetti hanno riportato punteggi significativamente più alti in paura e aggressività rispetto a quelli cresciuti senza traumi precoci. L’effetto si è rivelato pari o superiore a variabili note come età, sesso e stato riproduttivo (intero o sterilizzato).

La finestra critica dei primi sei mesi

Secondo i ricercatori, la fase di socializzazione e sviluppo precoce (dalla terza settimana al sesto mese) rappresenta un periodo sensibile, in cui gli stimoli ambientali possono determinare conseguenze durature.

I cani che hanno sperimentato abusi, abbandoni, incidenti o separazioni in questa finestra temporale mostravano livelli di aggressività e paura maggiori rispetto a chi ha vissuto avversità in età successiva. Inoltre, la frequenza degli eventi traumatici correlava con un aumento progressivo dei comportamenti problematici.

Differenze tra razze: genetica e resilienza

Un aspetto innovativo dello studio riguarda l’interazione tra esperienze precoci e predisposizione genetica. Alcune razze, come American Eskimo Dogs, Siberian Husky e American Leopard Hounds, hanno mostrato un incremento marcato di paura e aggressività in seguito ad avversità precoci. Al contrario, Labrador e Golden Retriever risultavano molto meno influenzati da tali esperienze, suggerendo una maggiore resilienza.

Questi dati confermano che la selezione artificiale per tratti comportamentali ha prodotto linee canine più o meno vulnerabili agli stress ambientali. In particolare, razze storicamente impiegate nella guardia o nella caccia sembrano sviluppare più facilmente risposte aggressive dopo traumi infantili.

Altri fattori di rischio ambientali

Oltre all’avversità precoce e alla genetica, lo studio evidenzia anche altre variabili che incidono sul comportamento:

Convivenza con bambini: associata a livelli più alti di aggressività e paura, forse perché i bambini possono stimolare interazioni imprevedibili o essere percepiti come minacce.

Fonte di adozione: i cani provenienti da rifugi o ambienti instabili mostravano più problemi rispetto a quelli acquistati da allevatori.

Peso e dimensioni: soggetti più grandi tendevano a mostrare comportamenti più intensi.

Implicazioni pratiche e prospettive future

I risultati hanno impatti concreti per la gestione del benessere animale e la sicurezza pubblica. La correlazione tra esperienze precoci e comportamenti problematici può guidare:

programmi di riabilitazione mirata, con tecniche di modifica comportamentale e supporto farmacologico per le razze più vulnerabili;

politiche di adozione e rehoming, per abbinare cani a famiglie più consapevoli e in ambienti meno stressanti;

pratiche di allevamento responsabili, che includano la selezione di linee genetiche con maggiore stabilità emotiva.

I ricercatori sottolineano però un limite importante: i dati derivano da autovalutazioni dei proprietari, non da osservazioni dirette. Questo richiede studi futuri più oggettivi, magari con monitoraggi longitudinali e strumenti neuroscientifici per indagare i meccanismi biologici sottostanti. Lo studio dimostra che, esattamente come negli esseri umani, le esperienze traumatiche infantili possono lasciare cicatrici permanenti nel comportamento dei cani. Tuttavia, non tutte le razze reagiscono allo stesso modo: la combinazione tra gene e ambiente appare decisiva. Comprendere queste dinamiche non significa solo migliorare la vita dei nostri compagni a quattro zampe, ma anche ridurre rischi sociali come morsi, abbandoni e convivenze problematiche.