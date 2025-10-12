Trieste in festa per la Barcolana57: 1.865 barche nel Golfo, Bora in partenza

Trieste si prepara a vivere oggi la 57ª edizione della Barcolana, la celebre “Coppa d’Autunno” che ogni anno trasforma il Golfo in un grande spettacolo di vela e partecipazione popolare. Alle 10:30, al colpo di cannone, saranno 1.865 le barche in acqua, un numero che non si raggiungeva dal 2019 e che segna un record post-pandemia. Tra i protagonisti della regata figura anche una sorpresa d’eccezione: il campione neozelandese Dean Barker, a bordo dell’RC44 Tangaroa di Marino Quaiat, che porterà in mare tutta la sua esperienza da grande della vela internazionale.

La vigilia della regata è stata già un successo: decine di migliaia di persone hanno affollato il Villaggio e il centro città, tra velisti, appassionati e turisti, visitando gli stand, ammirando le grandi imbarcazioni ormeggiate e partecipando a eventi e spettacoli.

“I numeri in mare rappresentano il record del post-pandemia, decisamente in crescita – ha commentato Mitja Gialuz, Presidente della Società Velica Barcola Grignano (SVBG) – frutto di un percorso che ci ha portato negli ultimi 10 giorni a coinvolgere migliaia e migliaia di sportivi. Oggi in mare ci saranno più di 15mila persone sulle barche a vela. A terra invece questa Barcolana sta superando quella del 50°, una partecipazione assolutamente al di là delle aspettative”.

Il consiglio di Gialuz per la giornata è chiaro: “Divertirsi nel massimo della sicurezza, con particolare attenzione all’ utilizzo dei salvagenti per i bambini e i minorenni, e grande attenzione al proprio equipaggio. Buon divertimento e buona Barcolana a tutti!”

Le previsioni meteo indicano vento leggero, con Bora in partenza e un successivo giro verso Ovest, che renderà strategico il ruolo dei tattici in regata.