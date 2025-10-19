Trump a Zelensky: “accetta le condizioni di Putin o distruggerà il Paese”, imprecazioni e mappe gettate a terra

“Accetta le condizioni poste da Vladimir Putin per la fine della guerra o il presidente russo distruggerà l’Ucraina”. E’ il messaggio che Donald Trump ha recapitato a Volodymyr Zelensky nel “burrascoso” incontro di venerdì alla Casa Bianca, che sarebbe più volte degenerato in una “sfuriata” con il presidente che “imprecava continuamente”, secondo quanto riferito da persone informate citate dal Financial Times. Secondo le fonti, Trump ha gettato via le mappe del fronte in Ucraina e insistito affinché Zelensky consegnasse il Donetsk, la strategica regione dell’est, richiesta che – secondo il Washington Post – Putin ha avanzato nel corso della telefonata avuta tre giorni fa con il tycoon come condizione per mettere fine alla guerra. Sempre stando al Ft, le tensioni emerse nell’incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca – oltre a ricordare da vicino lo scontro tra i due nello Studio Ovale avvenuto lo scorso febbraio in mondovisione – hanno evidenziato la disponibilità del capo della Casa Bianca ad appoggiare le richieste massimaliste di Putin.

Funzionari europei informati sull’incontro hanno riferito che Trump è sembrato aver adottato alla lettera molti dei punti di Putin, anche quando contraddicevano le sue recenti dichiarazioni sulle debolezze della Russia. “Zelensky si è mostrato molto negativo” dopo l’incontro, secondo uno dei funzionari, aggiungendo che i leader europei “non erano ottimisti ma pragmatici nel pianificare i prossimi passi”.

Oggi Trump ha dichiarato a Fox News di essere fiducioso di poter mettere fine al conflitto, aggiungendo che Putin “si prenderà qualcosa”. Giovedì il leader russo ha fatto una nuova proposta a Trump, in base alla quale l’Ucraina dovrebbe cedere le parti del Donbass sotto il suo controllo in cambio di alcune aree limitare delle due regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

La risposta di Zelensky

“Sono pronto”. E’ quello che ha detto Volodymyr Zelensky a Donald Trump durante il loro incontro di venerdì alla Casa Bianca, secondo quanto raccontato dallo stesso presidente ucraino a Nbc. “Se vogliamo davvero avere una pace giusta e duratura, servono entrambe le parti di questa tragedia – ha detto Zelensky, che è tornato a definire “terrorista” il presidente russo – Come possono esserci degli accordi su di noi senza di noi?”.