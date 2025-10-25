Trump commenta la situazione nucleare della Corea del Nord in vista del viaggio in Asia

La Corea del Nord è “una sorta di potenza nucleare”. Parola di Donald Trump, che si è espresso così a bordo dell’Air Force One, diretto in Asia per un viaggio durante il quale non ha escluso un faccia a faccia con il leader nordcoreano Kim Jong-un. I giornalisti hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti se fosse aperto alle richieste di Pyongyang come condizioni per il dialogo con Washington e Trump ha risposto: “Beh, credo siamo una sorta di potenza nucleare”. “Quando dici che devono essere riconosciuti come potenza nucleare, beh, hanno molte armi nucleari”, ha affermato il tycoon, il cui ultimo incontro con Kim risale al 2019.

Nelle sue ultime dichiarazioni Trump ha anche fatto riferimento alle difficoltà nei contatti. “Hanno molte armi nucleari, ma non molti servizi telefonici”, ha detto il tycoon in dichiarazioni rilanciate dal Washington Post. Il giornale precisa comunque, citando un funzionario Usa, che un incontro con Kim non è nell’agenda del presidente che al primo mandato alla Casa Bianca incontrò ben tre volte il leader nordcoreano.