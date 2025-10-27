Trump esplode contro Putin: “smettila di giocare con i missili nucleari, abbiamo un sottomarino pronto davanti alla Russia”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato il leader russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina, criticando il recente test di un missile da crociera a propulsione nucleare condotto da Mosca. Le dichiarazioni di Trump sono arrivate lunedì, durante un colloquio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Domenica, Putin aveva annunciato il successo del test del missile 9M730 Burevestnik (nome in codice NATO SSC-X-9 Skyfall), un’arma nucleare a lungo raggio che, secondo il Cremlino, sarebbe in grado di eludere qualsiasi scudo antimissile.

Trump ha reagito con tono fermo, affermando che gli Stati Uniti non hanno bisogno di simili dimostrazioni di forza: “loro sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il migliore al mondo, proprio al largo delle loro coste, quindi non abbiamo bisogno di far volare missili per 8.000 miglia”, ha dichiarato il presidente, secondo una registrazione audio diffusa dalla Casa Bianca. Trump ha inoltre criticato l’atteggiamento di Putin, invitandolo a concentrarsi sulla fine del conflitto in Ucraina: “non penso sia appropriato che Putin faccia certe dichiarazioni. Dovrebbe invece mettere fine a una guerra che sarebbe dovuta durare una settimana e che ora è nel suo quarto anno”.