Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con la Cina sul commercio dell’olio da cucina: l’impatto secondo gli analisti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato martedì di stare valutando la possibilità di interrompere alcune relazioni commerciali con la Cina, concentrandosi in particolare sul settore dell’olio da cucina. In un messaggio pubblicato sui social media, Trump ha accusato Pechino di agire in modo economicamente ostile nei confronti degli agricoltori americani. “Credo che la Cina, smettendo di acquistare la nostra soia e creando difficoltà ai nostri agricoltori, stia compiendo un atto ostile dal punto di vista economico. Stiamo considerando di interrompere gli affari con la Cina relativi all’olio da cucina e ad altri elementi del commercio come forma di ritorsione”, ha scritto Trump.

“Possiamo facilmente produrre olio da cucina da soli, non abbiamo bisogno di acquistarlo dalla Cina”, ha aggiunto. Nel 2024, gli Stati Uniti erano stati il principale mercato per l’olio da cucina usato cinese (UCO), importando 1,27 milioni di tonnellate metriche per un valore di 1,1 miliardi di dollari. Tuttavia, dopo che Pechino ha ridotto i rimborsi fiscali a fine anno e Washington ha imposto nuovi dazi sulle merci cinesi nel 2025, le importazioni statunitensi sono crollate del 65% nei primi otto mesi dell’anno, scendendo a 290.690 tonnellate (286,7 milioni di dollari).

L’impatto sulle parole di Trump

Secondo due trader cinesi di UCO, le parole di Trump avranno “un impatto minimo” sul mercato, poiché i volumi di esportazione verso gli Stati Uniti erano già fortemente ridotti. “I produttori locali si stanno concentrando principalmente sulle commesse per l’Europa e non considerano più il mercato americano”, ha affermato uno dei trader.

Breve storia del mercato dell’olio da cucina usato

Gli Stati Uniti non sono mai stati un grande acquirente dell’olio da cucina usato cinese, una materia prima impiegata nella produzione di diesel rinnovabile. Solo a partire dal 2022 Washington è entrata nella top ten dei mercati di esportazione della Cina in questo settore. Al contrario, Paesi Bassi, Singapore, Spagna e Malesia rappresentano da anni i principali sbocchi per l’UCO cinese, con esportazioni per centinaia di milioni di dollari. Nel 2025, le spedizioni verso Singapore, primo acquirente, sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 537 milioni di dollari, mentre quelle verso i Paesi Bassi – influenzate dal traffico del porto di Rotterdam – sono cresciute del 131,5%.

Il boom delle esportazioni verso gli Stati Uniti nel 2023 era stato favorito dagli incentivi federali e statali per i biocarburanti e dalla costruzione di nuovi impianti di diesel rinnovabile. Gli analisti ritengono che le dichiarazioni di Trump non rappresentino un’escalation nelle tensioni commerciali, nonostante la recente ondata di minacce di nuovi dazi e controlli all’export.

Il commercio di olio da cucina usato è infatti marginale rispetto a quello della soia: nel 2024 la Cina ha importato 22,13 milioni di tonnellate di soia statunitense per un valore di 12 miliardi di dollari. Tuttavia, la mossa consente a Trump di mostrare fermezza verso Pechino e di rivolgersi al suo elettorato agricolo. “L’olio da cucina usato è un mercato di nicchia, ma mostra come l’amministrazione Trump intenda difendere gli agricoltori americani mentre la Cina sposta i propri acquisti agricoli verso altri fornitori”, ha dichiarato Chim Lee, analista senior dell’Economist Intelligence Unit.

Negli ultimi mesi, Pechino ha infatti ridotto drasticamente gli acquisti di soia statunitense, preferendo prodotti provenienti da Brasile e Argentina. Trump ha definito questa decisione una tattica negoziale e ha affermato di voler discutere la questione direttamente con il presidente cinese Xi Jinping, pur non escludendo una sospensione più ampia delle importazioni cinesi.

Come ha osservato Brad Setser, ex funzionario del commercio statunitense oggi al Council on Foreign Relations, su X: “dai dazi del 100% su tutto il commercio cinese alle sanzioni mirate sull’olio da cucina? Decisamente non un’escalation”.