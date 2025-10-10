Trump proclama il Columbus Day il 13 ottobre: “amiamo gli italiani”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un documento che dichiara il 13 ottobre come “Columbus Day”, una ricorrenza dedicata al navigatore italiano Cristoforo Colombo. Negli ultimi anni, tuttavia, questa celebrazione è stata oggetto di forti polemiche, poiché molti preferiscono sostituirla o affiancarla all’“Indigenous Peoples’ Day”, una giornata di memoria per le popolazioni indigene sterminate durante le conquiste coloniali. Trump invece ha ripristinato la festività dicendo “Siamo tornati, italiani. Columbus Day, siamo tornati Italiani“. Il presidente ha poi aggiunto: “Amiamo gli italiani“.

“Ringrazio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella. E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due Nazioni e che entrambi intendiamo rafforzare, anche grazie al prezioso contributo dell’orgogliosa comunità italo-americana“: queste le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.