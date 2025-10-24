Trump riapre l’Arctic Refuge: via libera alle trivellazioni petrolifere in Alaska

L’amministrazione Trump ha annunciato una serie di misure per aprire le aree selvagge dell’Alaska allo sviluppo energetico e infrastrutturale, tra cui l’autorizzazione alle trivellazioni per la ricerca di petrolio e gas nel remoto Arctic National Wildlife Refuge. L’amministrazione ha annunciato una serie di cambiamenti politici che riguardano l’esteso rifugio per orsi polari, caribù istrice, uccelli migratori e altre specie. Le trivellazioni in questa regione incontaminata sono da tempo fonte di attrito tra i legislatori dell’Alaska e le corporazioni tribali – che danno priorità a posti di lavoro e profitti – e gli ambientalisti, che vogliono preservare l’ecosistema locale. Il Dipartimento degli Interni ha dichiarato che riaprirà alla locazione l’intera pianura costiera dell’ANWR, di 0,6 milioni di ettari, annullando le misure adottate dall’amministrazione dell’ex presidente Joe Biden per limitare le trivellazioni.

Il paesaggio selvaggio dell’ANWR, di 19 milioni di acri, è privo di strade e strutture pubbliche, ma si stima che la sua area costiera lungo il Mare di Beaufort contenga fino a 11,8 miliardi di barili di petrolio recuperabile. “Fin dal primo giorno, il presidente Trump ci ha incaricato di liberare il potenziale energetico e di risorse dell’Alaska, onorando al contempo gli impegni presi con lo Stato e le comunità locali. Riaprendo la Pianura Costiera e potenziando le infrastrutture chiave, stiamo rafforzando l’indipendenza energetica, creando posti di lavoro e sostenendo le comunità dell’Alaska, promuovendo al contempo la crescita economica in tutto lo Stato”, ha dichiarato il segretario degli Interni, Doug Burgum.

Il Dipartimento ripristinerà inoltre le concessioni di petrolio e gas annullate all’Alaska Industrial Development and Export Authority, un’agenzia statale che è stata tra i pochi offerenti alla prima asta di diritti di trivellazione tenuta dall’ANWR negli ultimi giorni della prima amministrazione Trump. Le 7 concessioni dell’autorità concesse nel 2021 sono state annullate dall’amministrazione Biden nel 2023, ma quest’anno un giudice federale ha stabilito che il governo non aveva l’autorità per annullarle. Il Governatore dell’Alaska Mike Dunleavy ha elogiato la riapertura: “gli annunci di oggi sono storici per l’Alaska. Il presidente Trump e la sua amministrazione stanno mantenendo le promesse fatte all’Alaska”.

La riapertura è in linea con la promessa di Trump di promuovere lo sviluppo energetico nazionale, sebbene le compagnie petrolifere e del gas finora abbiano mostrato scarso interesse ad investire nell’ANWR. Il Dipartimento degli Interni di Biden lo scorso anno non ha ricevuto offerte dalle compagnie energetiche, quando ha offerto 400.000 acri, la quantità minima richiesta dalla legge fiscale del 2017 che ha aperto l’ANWR alla locazione. Un gruppo ambientalista con sede in Alaska ha affermato che l’amministrazione sta favorendo le compagnie petrolifere e del gas rispetto alla preservazione di una natura selvaggia di grande valore. “Aprire l’intera pianura costiera dell’Arctic Refuge alle trivellazioni distruggerebbe uno dei paesaggi ecologicamente più significativi della Terra”, ha dichiarato Kristen Miller, direttore esecutivo dell’Alaska Wilderness League.