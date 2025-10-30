Trump sul saggio di Gates: “abbiamo vinto la guerra contro bufala del cambiamento climatico”

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivendica la vittoria su quella che ha definito la ”bufala” del cambiamento climatico, dopo che il miliardario filantropo Bill Gates ha affermato in un saggio che il riscaldamento globale non porterà alla fine della civiltà e sarebbe quindi opportuno concentrarsi sulla lotta alla fame e alle malattie. “Io (NOI!) abbiamo appena vinto la guerra alla bufala del cambiamento climatico. Bill Gates ha finalmente ammesso di essersi completamente SBAGLIATO sulla questione. Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati“, ha scritto Trump sul social Truth.