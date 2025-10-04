Turismo spaziale: Blue Origin annuncia i passeggeri della prossima missione

Blue Origin, la compagnia aerospaziale fondata da Jeff Bezos, ha reso noti i nomi dei prossimi viaggiatori che saliranno a bordo del veicolo suborbitale New Shepard per la missione NS-36. L’annuncio anticipa parte dell’equipaggio che parteciperà al nuovo volo turistico, anche se la data precisa del lancio non è ancora stata comunicata. I passeggeri saranno 6 in tutto, ma solo 6 sono stati resi pubblici:

Jeff Elgin , fondatore di FranChoice, una rete che collega aspiranti imprenditori al mondo del franchising;

Danna Karagussova , imprenditrice e fondatrice di Portals, piattaforma che integra arte e scienza in strumenti digitali per l'autoregolazione. Appassionata di alpinismo, ha scalato numerose vette nel corso della sua vita;

Clint Kelly III , ingegnere elettronico noto per il suo lavoro pionieristico alla DARPA negli anni '80, che ha contribuito allo sviluppo delle basi tecnologiche per le auto a guida autonoma. È anche fotografo naturalista e autore di un libro sui pinguini. Kelly aveva già volato con Blue Origin nel 2022 durante la missione NS-22;,

Aaron Newman , imprenditore e fondatore di 5 startup nel settore software. Veterano dell'esercito statunitense, ha esplorato ambienti estremi, arrivando persino a immergersi nella Fossa delle Marianne, il punto più profondo degli oceani terrestri;

Vitalii Ostrovsky, imprenditore e investitore ucraino, viaggiatore instancabile che ha vissuto in oltre 100 Paesi.

Il 6 passeggero ha chiesto di mantenere l’anonimato fino al termine della missione.

La missione NS-36 di Blue Origin

La missione NS-36 rappresenterà il 36º volo complessivo di New Shepard, ma soltanto il 15° dedicato al turismo spaziale: la maggior parte delle operazioni precedenti era infatti riservata a missioni di ricerca senza equipaggio. Il veicolo, composto da un razzo riutilizzabile e da una capsula anch’essa recuperabile, offre ai passeggeri un’esperienza breve ma intensa: circa 10-12 minuti di volo, con alcuni minuti di microgravità e una vista unica della Terra dal confine dello Spazio. Il costo del biglietto rimane un mistero: Blue Origin non ha ancora reso pubblici i prezzi ufficiali.