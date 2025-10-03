Ucraina, allarme ONU: oltre 300mila persone al buio e arriva il freddo

In Ucraina i continui attacchi condotti dai russi hanno danneggiato infrastrutture, interrompendo la fornitura di energia proprio mentre arriva il freddo

freddo ucraina guerra
Foto UNHCR

L’ONU lancia l’allarme sugli incessanti attacchi russi che, negli ultimi giorni, hanno colpito duramente i centri urbani ucraini e danneggiato le infrastrutture civili. L’interruzione della fornitura di energia, segnalata a Chernihiv, Kyiv e Sumy, giunge in un momento critico con l’arrivo del freddo, lasciando oltre 300mila persone al buio. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, il periodo tra il 30 settembre e il 2 ottobre ha visto almeno 90 vittime civili. Particolarmente grave è stato l’attacco “massiccio” che ha colpito Dnipro, una delle città più popolose, nel pomeriggio del 30 settembre.

Ultimi approfondimenti di IL METEO NEL MONDO