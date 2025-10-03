Ucraina, allarme ONU: oltre 300mila persone al buio e arriva il freddo

L’ONU lancia l’allarme sugli incessanti attacchi russi che, negli ultimi giorni, hanno colpito duramente i centri urbani ucraini e danneggiato le infrastrutture civili. L’interruzione della fornitura di energia, segnalata a Chernihiv, Kyiv e Sumy, giunge in un momento critico con l’arrivo del freddo, lasciando oltre 300mila persone al buio. Secondo quanto riferito dalle autorità ucraine, il periodo tra il 30 settembre e il 2 ottobre ha visto almeno 90 vittime civili. Particolarmente grave è stato l’attacco “massiccio” che ha colpito Dnipro, una delle città più popolose, nel pomeriggio del 30 settembre.