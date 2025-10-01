Ucraina, forte ondata di maltempo a Odessa: tra i 9 morti anche un bambino

Una forte ondata di maltempo ha colpito l’Ucraina, ed in particolare la regione di Odessa, causando la morte di almeno 9 persone, tra cui un bambino. È quanto riporta Ukrainska Pravda citando il portavoce del Servizio di emergenza statale della regione. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per evacuare le persone e drenare l’acqua dagli edifici. Il servizio di emergenza statale ha comunicato che sono state tratte in salvo 362 persone. “In 7 ore, Odessa ha ricevuto precipitazioni pari a quasi la media di 2 mesi. Nessun sistema fognario può sopportare un carico simile“, ha dichiarato il sindaco della città ucraina Gennadiy Trukhanov.