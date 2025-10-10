Ucraina, la Russia attacca il sistema energetico: Leopoli costretta a posticipare l’accensione dei riscaldamenti

La città di Leopoli, in Ucraina, ha posticipato di diverse settimane l’inizio della stagione del riscaldamento a causa dei recenti attacchi della Russia. Lo rende noto il sindaco Andrii Sadovyi. “L’attuale situazione nel Paese – dice il sindaco di Leopoli – ci impedisce di iniziare a fornire riscaldamento per le prossime settimane. Dobbiamo aspettare un po’ per assicurarci che tutto venga fatto correttamente, in modo che le case rimangano calde in inverno”. Sadovyi ha esortato i residenti a predisporre fonti di riscaldamento alternative e ad aiutare coloro che non sono in grado di farlo da soli.

Questa notte, le forze russe hanno lanciato un attacco su larga scala al sistema energetico del Paese, provocando interruzioni di corrente in tutta l’Ucraina. Le centrali termoelettriche di DTEK, la più grande compagnia energetica privata dell’Ucraina, sono state gravemente danneggiate dall’attacco russo avvenuto durante la notte.