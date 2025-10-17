Ue, scienziati e Polonia collaborano in settori chiave: dall’energia alla sostenibilità

Oggi, il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea e la Rete di Ricerca polacca Lukasiewicz hanno lanciato una nuova partnership per rafforzare la cooperazione scientifica in settori chiave come i materiali avanzati, la chimica sostenibile, la transizione energetica, la digitalizzazione e l’economia circolare. Questo nuovo Memorandum d’Intesa rafforzerà il contributo della Polonia alla ricerca e all’innovazione europea, contribuendo al contempo a tradurre le conoscenze scientifiche in soluzioni pratiche per cittadini e imprese. Mettendo in comune competenze e risorse, il JRC e Lukasiewicz mirano ad accelerare lo sviluppo di tecnologie a supporto delle transizioni verde e digitale dell’Europa.

I dettagli sul Memorandum d’Intesa

Il Memorandum d’Intesa quinquennale, firmato oggi a Varsavia, promuoverà progetti di ricerca congiunti, lo scambio di conoscenze e opportunità per i laboratori di Lukasiewicz di supportare la ricerca del JRC. L’accordo è stato firmato dal direttore generale del JRC Bernard Magenhann e dal presidente di Lukasiewicz Hubert Cichocki, alla presenza del ministro della Scienza e dell’Istruzione Superiore polacco Marcin Kulasek.