UE sotto pressione: la richiesta dell’industria automobilistica sulle emissioni di CO₂ per auto, furgoni e camion

L’Unione europea dovrebbe allentare i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per auto, furgoni e camion, con periodi di conformità più lunghi e un ruolo maggiore per i veicoli ibridi e i carburanti alternativi, ha dichiarato mercoledì l’associazione automobilistica del blocco, citata dalla Reuters. L’Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) ha presentato proposte alla Commissione europea, che dovrebbe rivedere i suoi obiettivi entro la fine dell’anno, tenendo conto della stretta sul settore dovuta ai dazi statunitensi e della supremazia cinese nei veicoli elettrici.

Secondo la Reuters la premessa di ACEA è che ridurre le emissioni di CO₂ di auto e furgoni nuovi del 100% entro il 2035 con obiettivi intermedi al 2030 non è più fattibile, con le case automobilistiche che devono affrontare multe per fattori al di fuori del loro controllo, come stazioni di ricarica insufficienti o bassa domanda.