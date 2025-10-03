UE, von der Leyen spinge per una strategia “AI first” nella mobilità

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha auspicato un’iniziativa a livello continentale per lo sviluppo di auto a guida autonoma, affermando che l’intelligenza artificiale potrebbe contribuire a rilanciare il settore automobilistico in difficoltà della regione e a migliorare la sicurezza stradale. Intervenendo all’Italian Tech Week di Torino, von der Leyen ha esortato l’Unione europea ad adottare una strategia “AI first” in tutti i settori strategici, con particolare attenzione alla mobilità. “Le auto a guida autonoma sono già una realtà negli Stati Uniti e in Cina, e lo stesso dovrebbe valere qui in Europa”, ha affermato, aggiungendo che “AI first” significa anche “la sicurezza prima di tutto”.

Le sue osservazioni giungono in un momento in cui Bruxelles cerca di rafforzare la competitività industriale, mentre le case automobilistiche locali faticano a tenere il passo con lo sviluppo tecnologico estero, in particolare da parte di Cina e Stati Uniti.