Un altro Stato si è unito al programma del cavo sottomarino Ellalink

Il Costa Rica si è unito al programma del cavo sottomarino Ellalink, che connette Europa e America Latina, e all’iniziativa per lo scambio di dati del consorzio Bella II – Building the European link to Latin America. La partecipazione del Paese è stata formalizzata con un memorandum d’intesa firmato tra il ministero della Tecnologia e delle Telecomunicazioni e la Cooperazione Latinoamericana sulle Reti Avanzate (RedCLARA), l’ente responsabile della supervisione del progetto. EllaLink è un cavo sottomarino lungo oltre 6mila chilometri che collega i due continenti, mentre Bella è il programma che cofinanzia l’iniziativa e supporta le reti di ricerca e istruzione che lo utilizzano.

L’accordo

Il memorandum d’intesa ha una validità di due anni e i progetti specifici saranno formalizzati attraverso accordi aggiuntivi che definiranno obiettivi, tempi, meccanismi di finanziamento e coordinamento, hanno affermato le parti. “Stiamo rafforzando il ponte digitale tra Europa e America Latina, con il Costa Rica come partner chiave, creando opportunità senza precedenti nella ricerca, nell’istruzione e nell’innovazione, espandendo la connettività del Paese da 5 a 20 gigabit al secondo”, ha dichiarato l’ambasciatore dell’Ue nella nazione centroamericana, Pierre-Louis Lempereur.