Un anno fa l’alluvione in Spagna: Valencia sconvolta, oltre 200 morti

Il 29 ottobre 2024 un’improvvisa ed estrema ondata di maltempo ha colpito la regione di Valencia, in Spagna, causando una devastazione senza precedenti. Una depressione isolata ad alta quota – nota come “DANA”, una goccia fredda – ha scatenato piogge torrenziali che in poche ore hanno riversato nell’area regioni oltre 700 mm di acqua: solo a Turís si registrano 771,8 mm nel solo arco di 24 ore. Le acque, fuoriuscite rapidamente dai fiumi e torrenti della zona, hanno travolto quartieri, auto, garage e intere comunità. Il bilancio delle vittime è gravissimo: 236 persone sono morte, rendendola la catastrofe naturale più letale degli ultimi decenni in Spagna.

In prima linea nei soccorsi, il personale dei servizi di emergenza ha lavorato instancabilmente, ma la velocità e l’intensità dell’evento hanno evidenziato le vulnerabilità strutturali e organizzative della zona. In alcune aree gli abitanti hanno riportato che gli avvisi sono arrivati troppo tardi o sono stati insufficienti.

Oggi, esattamente un anno dopo, la regione affronta una doppia sfida: non solo il recupero delle zone danneggiate e delle comunità colpite, ma anche l’impegno concreto per rafforzare la resilienza di fronte a eventi meteorologici sempre più estremi.