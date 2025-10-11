Un drone distrugge la raffineria di Ufa. E Trump-Zelensky parlano di missili a lungo raggio Tomahawk

Droni a lungo raggio ucraini hanno colpito la raffineria Unpz della Bashneft di Ufa, nella regione russa del Bashkortostan, a 1.400 chilometri dal confine, hanno reso noto fonti dei servizi di sicurezza ucraini dell’Sbu citate dai media locali. Un incendio si è sviluppato sul sito. E’ il terzo raid dell’Sbu nel Bashkortostan nell’ultimo mese. Nel frattempo Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno parlato della possibilità che l’Ucraina ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel suo territorio. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la conversazione telefonica fra i due leader è durata circa 30 minuti.