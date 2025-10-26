Un millimetro di meraviglia: la Grande Piramide di Giza vista dalla ISS | FOTO

In un’immagine che fonde storia millenaria e tecnologia spaziale, la piramide di Cheope, la più grande d’Egitto, è stata fotografata dallo Spazio dal cosmonauta Oleg Platonov a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La straordinaria fotografia, condivisa da Roscosmos, mostra come un monumento alto oltre 140 metri possa apparire, dall’orbita terrestre, contenuto in pochi millimetri sul sensore della fotocamera. L’immagine offre un esempio concreto della prospettiva unica che l’osservazione dallo Spazio può fornire, permettendo di ammirare opere storiche nel contesto più ampio della geografia circostante.

Nonostante la distanza di circa 400 km dalla superficie terrestre, dettagli come la sagoma precisa della piramide e la disposizione delle aree circostanti risultano identificabili grazie alle moderne tecnologie di fotografia orbitale. Platonov ha condiviso il suo scatto come testimonianza della connessione tra esplorazione spaziale e patrimonio culturale, ricordando che la scienza e la storia possono dialogare anche a distanza spaziale.