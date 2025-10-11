Un mostro di 5ª categoria in 30 ore: il Ciclone Errol visto dallo Spazio | FOTO

L’immagine realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-3, e pubblicata dall’Agenzia Spaziale Italiana, mostra il ciclone Errol che si dirige verso la costa dell’Australia Occidentale. Errol è stato un potente ciclone tropicale, formatosi come tempesta tropicale all’inizio di aprile 2025 e che si è rapidamente intensificato mentre si dirigeva verso l’Australia settentrionale, passando dalla 1ª categoria alla 5ª in 30 ore. Il 16 aprile, quando questa immagine è stata acquisita dall’Ocean and Land Colour Instrument di Sentinel-3, Errol ha raggiunto la sua massima intensità con raffiche di vento di 285 km/h. Il tipico occhio stenopeico – un piccolo occhio ben definito spesso associato a cicloni tropicali potenti e in rapida intensità – è chiaramente visibile nell’immagine.

Nonostante la sua intensità, Errol si è rapidamente indebolito il giorno seguente, dirigendosi verso l’Australia. Ciò ha limitato il suo impatto e i danni sulla terraferma a forti piogge in aree remote della costa della regione del Kimberley, visibili nella parte libera da nuvole nella parte inferiore dell’immagine.

I cicloni tropicali hanno origine sopra gli oceani caldi. Quando si formano nell’emisfero settentrionale, sono chiamati uragani o tifoni, mentre quelli che si formano nell’emisfero meridionale sono chiamati cicloni. I satelliti in orbita attorno alla Terra possono fornire informazioni indispensabili e aggiornate su eventi di questo tipo che interessano intere regioni, come mostrato qui dal satellite Copernicus Sentinel-3. Si stima che la larghezza della tempesta in questa immagine sia di oltre 500 km. La missione è progettata per misurare, monitorare e comprendere le dinamiche globali su larga scala e fornisce informazioni essenziali in tempo quasi reale per le previsioni meteorologiche e oceaniche.