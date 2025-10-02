Un raro pettine medievale emerge dal passato: scoperta straordinaria al Castello di Eilean Donan in Scozia

Nel cuore delle Highlands scozzesi, tra le acque che si incontrano dove il Loch Duich, il Loch Long e il Loch Alsh si uniscono, si erge l’iconico Castello di Eilean Donan, celebre per il suo fascino scenografico e apparso in numerosi film internazionali. Ma oggi, a catturare l’attenzione non è solo la sua bellezza architettonica: recenti scavi archeologici hanno riportato alla luce un reperto eccezionale che getta nuova luce sulla vita quotidiana nel castello medievale.

Durante i lavori condotti da FAS Heritage, è stato rinvenuto un raro oggetto del XIII secolo noto come gravoir, uno strumento finemente lavorato utilizzato per dividere con precisione i capelli e realizzare acconciature complesse. Realizzato in corno di cervo rosso – una risorsa locale – il manufatto è stato scolpito con grande maestria nella forma di una figura umana, raffigurata con un cappuccio e un libro tra le mani, suggerendo forse un riferimento simbolico o religioso.

Il primo gravoir ritrovato in perfette condizioni

La scoperta è particolarmente significativa: si tratta infatti del primo gravoir mai trovato in Scozia e solo il terzo conosciuto in tutto il Regno Unito. L’unicità del reperto risiede non solo nella sua rarità, ma anche nello stato di conservazione e nel contesto in cui è stato trovato – un castello che, pur essendo uno dei più fotografati e riconoscibili della Scozia, conserva ancora molti misteri sulle sue epoche più antiche.

Ma il gravoir è solo una delle numerose testimonianze emerse dalle recenti indagini archeologiche, che hanno restituito una variegata collezione di oggetti risalenti al periodo di massimo splendore del castello, tra il XIII e il XIV secolo. Tra i reperti figurano spille e spilloni decorativi, strumenti musicali, pezzi da gioco e un’ampia gamma di oggetti legati alla convivialità, come accessori per banchetti e momenti di festa. “Eilean Donan rappresenta l’essenza stessa di un castello scozzese e la sua immagine è riconosciuta in tutto il mondo”, ha commentato Miranda van Lynden, Head Trustee del “Conchra Charitable Trust”, l’ente che gestisce il sito. “Tuttavia, sapevamo sorprendentemente poco della vita nel castello all’apice del suo potere e della sua influenza, nel XIII e XIV secolo”.

Le scoperte confermano dunque l’importanza del castello non solo come simbolo iconografico, ma anche come sito storico vivo, ancora in grado di restituire tracce concrete della vita materiale, delle abitudini e della cultura delle persone che lo abitarono secoli fa.