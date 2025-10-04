Un ritrovamento insolito in un nido di avvoltoio: un sandalo intrecciato di 650 anni fa

Un sandalo intrecciato, dimenticato secoli fa nell’Andalusia rurale, è riemerso oggi come uno straordinario frammento di storia. Gli scienziati lo hanno ritrovato in un luogo del tutto inaspettato: un nido di avvoltoio barbuto incastonato in una grotta. Secondo le analisi, questa scarpa — chiamata agobía — risale a un periodo compreso tra 652 e 696 anni fa.

E non è tutto. Il sandalo è solo uno dei più di 200 manufatti umani scoperti all’interno di una dozzina di nidi di gipeto, raccolti tra il 2008 e il 2014 nel sud della Spagna. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Ecology, apre una nuova finestra sulla storia umana e sugli ecosistemi montani che, silenziosamente, hanno custodito questi oggetti per secoli.

Come una scarpa è sopravvissuta sei secoli

In condizioni normali, un oggetto simile si sarebbe decomposto rapidamente. Ma un avvoltoio barbuto raccolse quella scarpa e la portò nel suo nido, situato in una grotta tra le scogliere. Qui, l’ambiente fresco e secco ha creato un microclima ideale per la conservazione. La scarpa rimase intatta, nascosta tra i rami e i materiali del nido, mentre generazioni di gipeti continuavano a nidificare nello stesso luogo. Un sito mantenuto con cura dagli uccelli stessi, rinnovato anno dopo anno.

I nidi: archivi naturali della storia umana

Dal 2008 al 2014, un team di ricercatori si è calato lungo le pareti rocciose per esplorare 12 nidi di avvoltoio barbuto. I risultati hanno superato ogni aspettativa: oltre alla agobía, sono stati ritrovati centinaia di reperti, alcuni dei quali risalgono addirittura al Medioevo.

Secondo Antoni Margalida, ecologo dell’Istituto Pirenaico di Ecologia in Spagna e autore principale dello studio, le condizioni all’interno delle grotte sono simili a quelle di un museo naturale. I materiali portati dagli uccelli — come lana, rami, resti animali — si sono conservati sorprendentemente bene, grazie al clima stabile e alla posizione protetta.

Anche se i gipeti sono scomparsi dal sud della Spagna circa un secolo fa, i loro nidi sono rimasti intatti. Margalida e il suo team li hanno analizzati come veri e propri scavi archeologici, strato dopo strato.

Un tesoro nascosto tra ossa, piume e utensili

L’interno dei nidi ha rivelato un insieme affascinante di oggetti. C’erano resti animali — oltre 2.100 ossa, 86 zoccoli, frammenti di gusci d’uovo — mescolati ad artefatti umani, come tessuti intrecciati, utensili e armi.

Un esempio curioso è una fionda realizzata con erba sparto (erbe perenni mediterranee conosciute per le loro fibre resistenti e l’adattamento ad ambienti aridi), lo stesso materiale utilizzato per il sandalo. Ancora più insolito, un dardo di balestra: forse usato per costruire il nido, o rimasto incastrato nel corpo di una carcassa portata dagli uccelli.

Gli scienziati hanno datato alcuni reperti con il radiocarbonio. Il sandalo intrecciato è risultato avere circa 675 anni. Un pezzo di cesteria, invece, risale a circa 150 anni fa. Tra i reperti più singolari, un frammento di pelle di pecora dipinto con linee di ocra rossa, anch’esso risalente a oltre sei secoli fa, ha particolarmente colpito Margalida per il suo potenziale valore culturale.

Un’opportunità per capire l’uomo e la natura

I nidi di gipeto non sono solo luoghi di nidificazione: si rivelano veri archivi ecologici e culturali. Studiando ciò che gli uccelli hanno raccolto e conservato nei secoli, i ricercatori possono ottenere nuove informazioni sulla vita quotidiana degli esseri umani, sulle pratiche pastorali, sugli oggetti di uso comune e sui cambiamenti nell’ambiente circostante.

In un mondo in cui gli avvoltoi africani stanno scomparendo a un ritmo allarmante — con potenziali ricadute ecologiche disastrose — lo studio dei gipeti europei e dei loro nidi diventa ancora più prezioso.

Questi rapaci, unici nel loro genere per la dieta a base di ossa e l’abitudine di tingersi le piume di fango rossastro, lasciano dietro di sé più che semplici rami intrecciati: lasciano testimonianze silenziose di secoli di interazione tra natura e cultura.