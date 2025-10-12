Una cagnolina di piccola taglia scivola in una scarpata: ‘Puffetta’ salvata dai Vigili del fuoco

Una cagnetta di piccola taglia è scivolata in una scarpata, finendo nel letto di un torrente nella serata di oggi a Comunanza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30: l’animale, sfuggito al controllo della proprietaria durante una passeggiata, è caduto per circa dieci metri lungo il pendio, rimanendo bloccato tra la vegetazione e le rocce. Immediata la richiesta di aiuto ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una squadra proveniente dalla Centrale. Gli operatori, dopo aver individuato il punto esatto in cui si trovava la cagnetta, hanno messo in atto le tecniche Saf (speleo, alpino, fluviale) per calarsi in sicurezza lungo la scarpata e raggiungerla.

Dopo alcuni minuti di delicato intervento, i pompieri sono riusciti a recuperare “Puffetta“, visibilmente impaurita ma in buone condizioni di salute. Il piccolo cane è stato quindi riportato in superficie e riconsegnato alla proprietaria, commossa e grata per il tempestivo intervento dei soccorritori.