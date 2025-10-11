Una città italiana sfida l’Europa: candidatura al titolo di “Città Europea dello Sport 2028”

Il Comune di Brescia ha ufficialmente presentato la propria candidatura a ‘Città Europea dello Sport 2028‘, un riconoscimento assegnato da Aces Europe che verrà deciso nella prossima primavera. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di coesione sociale e di promozione del benessere, rilanciandone la centralità come politica pubblica. “La candidatura rappresenta un passo importante per proiettare Brescia in una dimensione europea, rafforzando la nostra identità di comunità viva, coesa e dinamica”, hanno sottolineato dal Comune.

L’eventuale assegnazione del titolo non avrebbe solo un valore simbolico: si tratterebbe infatti di un’occasione per mettere a sistema i risultati già raggiunti nel campo sportivo, dall’attività amatoriale a quella agonistica, e per dare ulteriore impulso ai progetti impiantistici e infrastrutturali attualmente in corso di realizzazione.