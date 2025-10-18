Una raffica di vento solare ad alta velocità sta per raggiungere la Terra

Un flusso ad alta velocità di vento solare è in arrivo verso la Terra, con un impatto previsto il 21 ottobre. Si tratta di materiale gassoso carico di particelle che viaggia a centinaia di km al secondo, emesso da un ampio buco coronale equatoriale nel Sole. Quando queste particelle raggiungeranno il nostro pianeta, potranno interagire con il campo magnetico terrestre e dare origine ad una tempesta geomagnetica di classe G1, un fenomeno che, pur essendo classificato come minore, potrebbe dare vita ad aurore e potrebbe influenzare alcune tecnologie satellitari.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche – soprattutto elettroni e protoni – che il Sole emette nello Spazio. Anche se invisibile a occhio nudo, può avere effetti significativi sulla Terra, interagendo con il nostro campo magnetico e causando fenomeni spettacolari come le aurore polari. Quando il vento solare viaggia più rapidamente del solito, gli effetti possono essere più intensi.

Cosa sono i buchi coronali?

I buchi coronali sono regioni del Sole dove il campo magnetico è aperto nello Spazio, permettendo al vento solare di uscire più liberamente e a velocità più elevate. I buchi coronali equatoriali, come quello attuale, sono particolarmente importanti perché il flusso di particelle tende a dirigersi verso l’eclittica, ovvero la zona dello Spazio attraversata dalla Terra.

Cosa è una tempesta geomagnetica?

Quando il vento solare ad alta velocità raggiunge la Terra, può disturbare il campo magnetico terrestre, generando una tempesta geomagnetica. Gli effetti possono includere brillanti aurore visibili a latitudini medie, disturbi nelle comunicazioni satellitari e, in casi più rari, problemi nelle reti elettriche. Una tempesta classe G1, come quella prevista, è considerata una tempesta “minore”, ma rimane comunque un evento significativo per gli appassionati di Spazio e per gli operatori tecnologici.