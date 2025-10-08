Una ricerca scientifica al Policlinico di Milano: al via i formaggi FriP privi di fosforo assorbibile

Il Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto contenuto di fosforo biodisponibile. La metodica brevettata nasce dalla ricerca clinica e traslazionale condotta presso il Policlinico di Milano e consente di ottenere prodotti lattiero-caseari con caratteristiche organolettiche indistinguibili dal prodotto standard e caratteristiche nutrizionali innovative, idonei anche all’inserimento nella dieta dei pazienti con insufficienza renale cronica, inclusi coloro che sono sottoposti a trattamento dialitico, secondo indicazioni mediche. I prodotti, che prenderanno il nome di FriP (Free Phosphate), saranno realizzati da caseifici italiani attraverso un network coordinato da Neupharma.

Un’innovazione al servizio della salute

L’accordo rappresenta un esempio concreto di trasferimento tecnologico: la ricerca scientifica sviluppata all’interno del Policlinico di Milano trova applicazione in un prodotto alimentare con potenziale impatto sulla salute pubblica e sulla qualità di vita dei pazienti. Il metodo consente di ridurre drasticamente il contenuto di fosforo assorbibile e, al tempo stesso, di contenere il livello di sale, senza alterare le caratteristiche nutrizionali e sensoriali dei formaggi. Questa innovazione, ideata a supporto della dieta dei pazienti nefropatici, è idonea anche al consumo per tutta la popolazione.

“Con questo accordo confermiamo l’impegno del Policlinico di Milano nel promuovere l’innovazione scientifica con un impatto concreto sulla salute dei pazienti – ha dichiarato Marco Giachetti, Presidente del Policlinico di Milano –. La ricerca che si sviluppa nei nostri laboratori non resta confinata all’ambito scientifico, ma si traduce in soluzioni applicative a beneficio della collettività”.

“I formaggi FriP – ha aggiunto il prof. Gianluigi Ardissino, Specialista in Nefrologia pediatrica al Policlinico di Milano e inventore del metodo FriP – costituiscono un traguardo rilevante nella gestione dietetico-nutrizionale dei pazienti con insufficienza renale, offrendo loro la possibilità di ampliare la dieta in sicurezza”.

“Questo progetto – ha dichiarato Fabio Borella, Presidente di Neupharma – rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra ricerca pubblica e impresa privata. La partnership con il Policlinico di Milano consente di trasferire sul mercato un’innovazione scientifica di grande rilevanza clinica, valorizzando al contempo le competenze della filiera casearia italiana”.