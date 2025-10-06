Una scoperta sorprendente nel cuore di un tumulo funerario vichingo

Durante una nuova campagna di scavo presso il sito di Myklebust, archeologi dell’Università di Bergen rinvengono una bottiglia sepolta nel 1874, contenente una lettera, un biglietto da visita e resti di un'antica nave vichinga

bottiglia con lettera
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Durante una recente campagna archeologica nella Norvegia sudoccidentale, gli studiosi dell’Università di Bergen si sono imbattuti in un ritrovamento tanto inaspettato quanto toccante. Nella fattoria di Myklebust, a circa 270 chilometri a nord di Bergen, il tumulo funerario oggetto degli scavi aveva già accolto nel 1874 Anders Lorange, uno dei primi archeologi professionisti della Norvegia. All’epoca, Lorange aveva portato alla luce i resti carbonizzati di una nave vichinga, insieme a borchie metalliche appartenenti a scudi e un grande calderone. Tuttavia, nonostante l’importanza dello scavo, la documentazione lasciata da Lorange fu scarsa. Per questo motivo, i ricercatori contemporanei hanno deciso di ritornare sul sito per capire se qualcosa fosse sfuggito all’esplorazione originaria.

Il messaggio in bottiglia: un ponte tra due secoli

Con grande sorpresa, al centro del tumulo è stata trovata una bottiglia di vetro sepolta con cura. Al suo interno, un messaggio scritto da Lorange e rivolto esplicitamente ai futuri archeologi, insieme al suo biglietto da visita personale. Sopra la bottiglia erano disposti ordinatamente oltre 600 chiodi in ferro, recuperati probabilmente dalla nave vichinga stessa: oggetti che Lorange non poté trasportare fino a Bergen per via del loro peso. I ricercatori hanno interpretato il gesto come un atto intenzionale di trasmissione, una sorta di eredità scientifica destinata a chi avrebbe continuato il suo lavoro a distanza di decenni. Per Morten Ramstad, archeologo del team attuale, è stato come ricevere un regalo dal passato, una forma di comunicazione silenziosa ma profondamente eloquente.

Archeologia, amore e rune: il lato umano della scienza

La scoperta ha rivelato anche un lato sorprendentemente intimo di Lorange. Alla fine della lettera, il suo messaggio si conclude con un dettaglio personale: il nome della sua fidanzata, Emma Gade, scritto in rune vichinghe. Un gesto romantico e forse simbolico, che testimonia una relazione appena sbocciata. Secondo le ricostruzioni storiche, Anders ed Emma si erano conosciuti da pochi mesi: lui si era da poco trasferito a Bergen per lavorare al museo, e i due si sposarono poco dopo il termine degli scavi a Myklebust. Ramstad, riflettendo sul gesto, ha sottolineato che se quell’invocazione fosse stata una sorta di incantesimo d’amore, si sarebbe rivelata efficace. In questo intreccio di scienza, memoria e sentimento, l’archeologia si fa veicolo non solo di conoscenza, ma anche di storie profondamente umane.

Ultimi approfondimenti di ARCHEOLOGIA