Una spezia antinfiammatoria è l’arma segreta per bloccare i virus

Una spezia aromatica ben nota per il suo potere antinfiammatorio naturale, da tempo apprezzata in cucina e nella medicina tradizionale, potrebbe essere molto più di un semplice esaltatore di sapori. Una nuova e affascinante ricerca scientifica suggerisce che l’estratto dei semi del cardamomo e il suo principale componente attivo, l’1,8-cineolo, possiedano un significativo potenziale come agenti antivirali. Lo studio, condotto dal ricercatore Takeshi Kawahara della Shinshu University e dai suoi colleghi, rivela che l’azione antivirale del cardamomo è legata alla sua capacità di potenziare la produzione di importanti proteine di difesa chiamate interferoni di tipo I.

Un tesoro della natura contro i virus

L’interesse per i trattamenti di origine vegetale non è una novità. Da secoli, piante e erbe medicinali sono state una fonte inestimabile di composti bioattivi utilizzati per combattere un’ampia gamma di malattie, comprese le infezioni virali. Questi composti sono in grado di interferire con il ciclo vitale dei virus in diverse fasi e di modulare la risposta immunitaria del corpo.

“Stavamo già studiando ingredienti alimentari capaci di prevenire le infezioni virali nella vita quotidiana prima dell’emergenza del nuovo coronavirus“, ha spiegato Kawahara. “La pandemia ha intensificato l’attenzione della società sulle proprietà antivirali degli alimenti, offrendoci più opportunità per questo tipo di ricerca“.

In una precedente indagine, gli stessi autori avevano già notato un effetto preventivo dell’estratto di cardamomo sull’infezione da virus influenzale.

Il meccanismo d’azione del cardamomo, una spezia antinfiammatoria eccezionale

Per comprendere meglio il meccanismo d’azione, i ricercatori hanno condotto esperimenti su cellule polmonari umane, note come cellule A549. Le cellule sono state trattate con l’estratto di cardamomo e successivamente è stato simulato il processo di infezione virale.

I risultati sono stati illuminanti: l’estratto e l’1,8-cineolo sono risultati capaci di attivare i sensori intracellulari di acidi nucleici. Questi sensori, veri e propri ‘allarmi’ all’interno della cellula, sono progettati per riconoscere molecole di DNA e RNA derivanti dai virus.

Una volta attivati, i sensori inducono la produzione di diverse molecole chiamate citochine, che agiscono come messaggeri e svolgono un ruolo cruciale nella lotta contro le infezioni. Nello specifico, il trattamento con cardamomo o 1,8-cineolo ha potenziato la produzione degli interferoni di tipo I, citochine fondamentali per la difesa antivirale dell’organismo. Questo aumento è stato, appunto, mediato dall’attivazione dei sensori intracellulari.

Dalla cucina alla farmacia

Queste scoperte aprono nuove e promettenti vie per applicazioni mediche. Sebbene il cardamomo sia storicamente utilizzato per le sue proprietà medicinali, questi risultati ne rafforzano il potenziale utilizzo come vero e proprio materiale antivirale per prevenire un ampio spettro di infezioni virali.

“Ci auguriamo che questa ricerca possa fornire una nuova prospettiva sulle proprietà antivirali degli alimenti e creare l’opportunità di focalizzare l’attenzione su una gamma più ampia di ingredienti alimentari che possono aiutare a prevenire le infezioni virali nella vita quotidiana“, ha concluso Kawahara.

Lo studio, un passo importante nel campo della nutraceutica e dell’immunologia, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Foods. In attesa di ulteriori ricerche e sviluppi, il cardamomo continua a dimostrarsi una spezia dalle straordinarie e inesplorate virtù.