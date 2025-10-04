Una tempesta dal Sole: in arrivo CME, effetti potenzialmente sorprendenti

Il Sole non smette mai di ricordarci quanto sia dinamico e imprevedibile. Lo scorso 3 ottobre, dalla regione attiva della nostra stella catalogata come macchia solare AR4236, è partita un’esplosione di energia: un flare solare di classe M1, accompagnato dall’espulsione di massa coronale (CME) che ora viaggia nello Spazio interplanetario. Secondo i modelli di previsione della NASA, questa nube di plasma magnetizzato dovrebbe raggiungere la Terra l’8 ottobre. Si tratta di una CME relativamente modesta che normalmente non costituirebbe un pericolo significativo per le tecnologie o per la vita quotidiana. Tuttavia, la situazione potrebbe rivelarsi più interessante del previsto.

Il ruolo dell’effetto Russell-McPherron

A rendere particolare l’evento è la coincidenza con il periodo dell’equinozio, in cui entra in gioco un meccanismo noto come effetto Russell-McPherron. Scoperto negli anni ’70, questo fenomeno descrive come l’orientamento del campo magnetico interplanetario possa “collegarsi” più facilmente con il campo magnetico terrestre durante i mesi di marzo e settembre-ottobre.

In pratica, ciò significa che anche un’espulsione di plasma relativamente debole può riuscire a penetrare la magnetosfera con maggiore efficacia, innescando tempeste geomagnetiche più forti del previsto.

Possibili effetti sulla Terra

Se la CME manterrà una configurazione magnetica favorevole, l’8 ottobre potremmo assistere a un incremento dell’attività geomagnetica. Le conseguenze, nella maggior parte dei casi, si limitano a fenomeni spettacolari e innocui: aurore polari visibili a latitudini insolite, danze luminose che trasformano i cieli notturni in scenari mozzafiato.

Tuttavia, come accade in ogni tempesta geomagnetica, sono possibili anche interferenze alle comunicazioni radio a onde corte, lievi disturbi ai sistemi GPS e, in rari casi, impatti sulla rete elettrica ad alta tensione, soprattutto alle latitudini più settentrionali.