Un’altra notte gelida al Centro/Nord, temperature minime da brividi

Un’altra notte gelida è appena trascorsa nel nostro Paese, con temperature minime in leggero rialzo al Nord/Ovest ma in ulteriore calo nel resto del Paese. Tra i valori più rilevanti riportiamo -8°C a Rocca di Mezzo (AQ), -4°C a Cascia (PG), -3°C a San Pietro Avellana (IS), -1°C a Ortignano Raggiolo (AR), +1°C a Ca’ Rossa (FC), Lugo ovest, a Bianzarda di Pieve Corleto, a San Martino in Villafranca (FC),
+2°C a San Biagio (RA), a Casola Canina (BO), a San Lorenzo della Pioppa (MO), a Conselice (RA), a Russi (RA), a Imola Piratello (dati Emilia-Romagna Meteo).
