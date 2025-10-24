Un’azienda di droni legata a Donald Trump Jr. ottiene un maxi contratto con il Pentagono

Un’azienda di droni poco conosciuta, di cui Donald Trump Jr. detiene una partecipazione che varrebbe 4 milioni di dollari, si è aggiudicata il suo più grande contratto di sempre con il Pentagono. Lo riporta il Financial Times. Unusual Machines, con sede in Florida, ha dichiarato di aver ottenuto un contratto dall’esercito americano per la produzione di 3.500 motori per droni, oltre a varie altre parti di ricambio. L’azienda ha aggiunto che l’esercito ha indicato di voler ordinare altri 20.000 componenti da Unusual Machines, il prossimo anno. Allan Evans, amministratore delegato dell’azienda, ha affermato di ritenere che si tratti del più grande ordine di componenti Unusual Machines da parte del governo statunitense fino a oggi, ma ha rifiutato di rivelare il valore del contratto.

Trump jr. come consulente

Unusual Machines ha assunto Trump Jr. come consulente nel novembre 2024. All’inizio di quest’anno, il Financial Times ha scoperto che il prezzo delle azioni dell’azienda era quasi triplicato nelle settimane precedenti la comunicazione dell’ingresso di Trump Jr. Poco dopo, Unusual Machines rivelò che il figlio del presidente possedeva 331.580 azioni, che attualmente valgono circa 4 milioni di dollari. Evans ha dichiarato a Bloomberg che il figlio del presidente ha continuato a investire nei recenti round di raccolta fondi. In risposta alle domande sul contratto con il Pentagono, Evans ha dichiarato al Ft che Donald Jr. “non ha fornito né consulenza, né ha fatto altro per questo accordo”.

“Don non ha mai comunicato con nessuno nell’amministrazione per conto di Unusual Machines o in merito al contratto in questione”, ha dichiarato un portavoce di Trump Jr. “Il suo ruolo consultivo con loro non ha nulla a che fare con l’interazione con il governo”. L’appalto, annunciato la scorsa settimana, arriva dopo che il presidente Donald Trump, a giugno, ha firmato un decreto presidenziale volto a potenziare la nascente industria dei droni negli Stati Uniti, per uso commerciale e militare.