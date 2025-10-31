Uragano Melissa, alluvione in Repubblica Dominicana: Santiago de los Caballeros sott’acqua | VIDEO

Intense precipitazioni, generate da una depressione associata all’uragano Melissa, hanno provocato nel tardo pomeriggio di ieri estese inondazioni in diversi settori della città di Santiago de los Caballeros, in Repubblica Dominicana. Le zone più colpite includono l’ingresso urbano e l’Avenida Monumental, dove l’acqua ha reso impossibile la circolazione in una delle corsie principali. Difesa Civile e Vigili del Fuoco sono intervenuti per drenare l’acqua, utilizzando attrezzature speciali per perforare i muri di contenimento e favorire il deflusso.

Il direttore della Difesa Civile, Francisco Arias, ha invitato la popolazione delle aree vulnerabili a mantenere alta la vigilanza per il rischio di esondazioni di fiumi e torrenti. Secondo il meteorologo Claudio Martínez dell’Indomet, la stazione pluviometrica di Pontezuela ha registrato 84,4 mm di pioggia in sole 2 ore, un dato che conferma la portata eccezionale dell’evento meteorologico.