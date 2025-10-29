Uragano Melissa: dal Papa “vicinanza alle persone colpite, si faccia il possibile”

Concludendo l’udienza generale, Papa Leone XIV ha espresso vicinanza alle persone colpite dall’uragano Melissa che si è abbattuto sulla Giamaica ed ha effettuato questa mattina il landfall su Cuba. “Una tempesta dalla potenza catastrofica“, ha detto il Papa “che sta provocando violente inondazioni. In queste ore con forza devastante sta attraversando Cuba, sono migliaia le persone sfollate“. Il Papa ha ricordato anche i danni di Melissa a “infrastrutture e diversi ospedali“. “Assicuro a tutti la mia vicinanza ha detto il Papa pregando per coloro che hanno perso la vita, per coloro che sono in fuga e per le popolazioni che in attesa degli sviluppi della tempesta stanno vivendo ore di ansia e preoccupazione“. Dal Pontefice, infine, l’incoraggiamento alle autorità civili “a fare tutto il possibile” e il ringraziamento alle “comunità cristiane” e agli “organismi di volontariato per il soccorso che stanno prestando“.