Uragano Melissa: farà rotta verso l’Europa e l’Italia? Ecco le ultime proiezioni meteo

Negli ultimi giorni l’uragano Melissa ha catalizzato l’attenzione internazionale. Molti lettori chiedono se questa potente tempesta tropicale possa raggiungere Europa e Italia come ciclone attivo. Alla luce delle analisi più aggiornate, la risposta è netta: Melissa non colpirà direttamente il nostro Paese come uragano o tempesta tropicale. Attualmente la tempesta si trova nei Caraibi e ha appena interessato la Giamaica come uragano di categoria 5, con venti oltre i 250 km/h e impatti severi. Le proiezioni indicano uno spostamento verso Cuba e successivamente verso le Bahamas, prima del trasferimento sull’Atlantico settentrionale.

Perché non arriverà in Italia come uragano

Nella stragrande maggioranza dei casi, i cicloni tropicali che risalgono l’Atlantico vanno incontro a transizione extratropicale: il sistema perde la struttura tipica di un uragano ed è assorbito dal flusso delle medie latitudini. Anche per Melissa lo scenario più probabile è l’indebolimento e la trasformazione in depressione extratropicale ben prima di poter rappresentare una minaccia diretta per l’Europa mediterranea.

Quali effetti potremmo avvertire in Europa

Se nei prossimi giorni si osserveranno piogge e venti più sostenuti sull’Europa occidentale e, a tratti, sul bacino centrale del Mediterraneo, si tratterà di effetti indiretti. I residui di Melissa (aria umida e instabile) possono infatti rafforzare le perturbazioni atlantiche, agendo da “innesco” in un contesto già dinamico.

