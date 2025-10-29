Uragano Melissa: farà rotta verso l’Europa e l’Italia? Ecco le ultime proiezioni meteo

Melissa si trasformerà gradualmente in una depressione atlantica, perdendo la struttura tipica dei cicloni tropicali e fondendosi con il flusso perturbato

Traiettoria uragano Melissa

Negli ultimi giorni l’uragano Melissa ha catalizzato l’attenzione internazionale. Molti lettori chiedono se questa potente tempesta tropicale possa raggiungere Europa e Italia come ciclone attivo. Alla luce delle analisi più aggiornate, la risposta è netta: Melissa non colpirà direttamente il nostro Paese come uragano o tempesta tropicale. Attualmente la tempesta si trova nei Caraibi e ha appena interessato la Giamaica come uragano di categoria 5, con venti oltre i 250 km/h e impatti severi. Le proiezioni indicano uno spostamento verso Cuba e successivamente verso le Bahamas, prima del trasferimento sull’Atlantico settentrionale.

Perché non arriverà in Italia come uragano

Nella stragrande maggioranza dei casi, i cicloni tropicali che risalgono l’Atlantico vanno incontro a transizione extratropicale: il sistema perde la struttura tipica di un uragano ed è assorbito dal flusso delle medie latitudini. Anche per Melissa lo scenario più probabile è l’indebolimento e la trasformazione in depressione extratropicale ben prima di poter rappresentare una minaccia diretta per l’Europa mediterranea.

Uragano Melissa in Atlantico

Quali effetti potremmo avvertire in Europa

Se nei prossimi giorni si osserveranno piogge e venti più sostenuti sull’Europa occidentale e, a tratti, sul bacino centrale del Mediterraneo, si tratterà di effetti indiretti. I residui di Melissa (aria umida e instabile) possono infatti rafforzare le perturbazioni atlantiche, agendo da “innesco” in un contesto già dinamico.

  • Nessun landfall tropicale in Italia: la probabilità è considerata trascurabile.
  • Possibile incremento dell’instabilità su parte d’Europa per l’energia residua immessa nel flusso atlantico.
  • Maltempo di natura extratropicale: piogge e vento senza le caratteristiche strutturali di un uragano.

Uragano Melissa Europa

Melissa non raggiungerà l’Italia come uragano

Melissa non raggiungerà l’Italia come uragano. Potrà però contribuire a un aumento dell’attività perturbata atlantica tra fine ottobre e inizio novembre. Nessun allarme tropicale per il nostro Paese, ma uno scenario da monitorare per comprendere come l’energia dei grandi sistemi tropicali possa influenzare, a distanza, il tempo sull’Europa.

