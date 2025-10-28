Uragano Melissa, le prime notizie dalla Giamaica sono terribili: “distruzione totale”, clamorosa raffica-record mai vista prima | VIDEO e DATI

Sono passate poche ore dal suo arrivo sulla terraferma, ma l’uragano Melissa continua a scatenare la sua furia sulla Giamaica. L’uragano si riduce a categoria 4 ma resta ancora “potente”. Lo ha reso noto il Centro nazionale per gli uragani degli Stati Uniti, dopo che la tempesta ha attraversato la Giamaica. “Melissa rimane un potente uragano di categoria 4 sulla Giamaica nord-occidentale”, ha affermato il Centro nel suo ultimo bollettino, aggiungendo che la tempesta raggiungeva venti massimi di 150 miglia (240 chilometri) all’ora. “Si tratta di una situazione estremamente pericolosa e potenzialmente letale!”, avverte.

Sul versante occidentale dell’isola si registra una scia di distruzione totale: alberi spezzati come fiammiferi, intere aree di foresta pluviale completamente defogliate e danni gravissimi alle infrastrutture. Le prime immagini e testimonianze descrivono uno scenario apocalittico, con villaggi isolati, linee elettriche abbattute e strade trasformate in fiumi impetuosi.

Le autorità locali confermano episodi di gravi inondazioni lampo nelle zone montuose, dove le piogge torrenziali continuano a cadere senza sosta. I soccorritori sono impossibilitati a muoversi in molte aree a causa dei detriti e dei forti venti, che restano a livelli estremamente pericolosi. I meteorologi avvertono la popolazione: non uscire durante la calma dell’occhio del ciclone, che può trarre in inganno. L’uragano Melissa, infatti, continua a ruotare con un muro di vento di 160 miglia orarie (oltre 250 km/h), capace di radere al suolo qualsiasi struttura non rinforzata.

Gli esperti temono che gli effetti ambientali di questo evento – dalla distruzione delle foreste tropicali alla perdita di biodiversità – segneranno la Giamaica per molti anni a venire. Intanto, la comunità internazionale si prepara a offrire aiuti e assistenza, mentre l’isola affronta uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

Uragano Melissa, distruzione totale in Giamaica

Una raffica di vento da record

Una raffica di vento di circa 406 km/h è stata appena registrata a un’altitudine di circa 206 m all’interno dell’uragano Melissa da una sonda lanciata. E’ il vento più forte mai misurato in un uragano nella storia della terra.