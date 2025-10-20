USA, accordo NASA-Agenzia spaziale australiana per cooperazione civile su spazio e aeronautica

La NASA e l’Agenzia spaziale australiana hanno firmato un accordo quadro per rafforzare la cooperazione civile tra spazio e aeronautica. Lo rende noto la Casa Bianca, a seguito delle intese firmate oggi a Washington dal Presidente statunitense Donald Trump e dal Primo Ministro australiano Anthony Albanese. In base all’accordo, il programma Artemis della NASA, che riporterà gli astronauti sulla Luna, sarà affiancato da un rover lunare per lo sviluppo tecnologico proveniente dall’Australia.

Inoltre, USA e Australia hanno concordato di sviluppare e lanciare un accordo bilaterale sulla prosperità tecnologica per stabilire iniziative congiunte “volte a cooperare e investire nell’intelligenza artificiale, nella tecnologia quantistica e in altre tecnologie critiche”.