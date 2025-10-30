USA e Cina, incontro Trump-Xi: tregua commerciale tra dazi, terre rare e fentanyl

Il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si sono incontrati a Busan, in Corea del Sud, in un faccia a faccia atteso per settimane e carico di tensioni. L’obiettivo: stabilizzare le relazioni tra le due maggiori economie mondiali dopo mesi di scontro su dazi, materie prime e produzione di sostanze chimiche sensibili. L’incontro, durato poco meno di 2 ore, si è concluso con una riduzione delle tariffe americane sui prodotti cinesi dal 57% al 47%. Trump ha spiegato che la decisione è arrivata dopo le promesse di Xi di limitare le esportazioni di ingredienti per la produzione di fentanyl destinati agli Stati Uniti.

Terre rare: la leva della Cina

Uno dei nodi più delicati rimane quello delle terre rare, materiali fondamentali per la produzione di tecnologie avanzate, dai telefoni cellulari agli aerei militari, dai robot ai veicoli elettrici. La Cina, principale produttore e raffinatore mondiale, aveva introdotto restrizioni all’export di questi minerali lo scorso 9 ottobre, in risposta all’aumento dei dazi americani. Queste misure hanno reso evidente il potere di Pechino nel controllo di risorse cruciali per l’industria e la scienza moderna. Gli Stati Uniti, pur cercando di diversificare le proprie fonti, restano fortemente dipendenti dall’approvvigionamento cinese.

Durante i colloqui, Xi avrebbe mostrato apertura nel ridurre tali restrizioni, un segnale interpretato dagli osservatori come un passo verso la distensione. Tuttavia, analisti e funzionari riconoscono che la competizione per il dominio tecnologico e scientifico continuerà a lungo, al di là delle concessioni temporanee.

Il fentanyl e la diplomazia della chimica

Altro tema centrale dell’incontro è stato il fentanyl, potente oppioide sintetico che da anni causa un’emergenza sanitaria negli Stati Uniti. Washington accusa da tempo la Cina di essere una fonte primaria dei precursori chimici usati nella produzione illegale di questa sostanza.

Trump ha spiegato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, che la riduzione dei dazi è legata alla collaborazione cinese nel frenare la produzione e l’esportazione di queste sostanze chimiche.

Dal punto di vista scientifico, il fentanyl rappresenta una sfida complessa: piccoli cambiamenti nella sua formula possono generare nuovi derivati difficili da controllare. Per questo, la cooperazione internazionale su monitoraggio e tracciabilità chimica diventa un elemento essenziale non solo di politica sanitaria, ma anche di sicurezza globale.

Tregua economica, rivalità tecnologica

L’intesa di Busan offre un temporaneo sollievo ai mercati, che nelle ultime settimane avevano reagito con volatilità alle minacce di nuovi dazi fino al 100%. Gli Stati Uniti avevano già introdotto tariffe pari al 30% sui prodotti cinesi, di cui il 20% legato direttamente alla questione del fentanyl.

Dietro la distensione apparente resta però una competizione strutturale per la leadership scientifica e tecnologica globale, che include intelligenza artificiale, manifattura avanzata e controllo delle risorse critiche.

Dopo l’incontro, Trump è rientrato a Washington mentre Xi è rimasto in Corea del Sud per partecipare al vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Nonostante i toni concilianti, il faccia a faccia di Busan mostra che la tregua tra Stati Uniti e Cina resta una pausa tattica in un conflitto economico e scientifico più ampio.