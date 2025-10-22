USA, nel 2025 danni per 101 miliardi dai disastri climatici: database chiuso da Trump ma “riportato in vita”

Un importante database statunitense sui disastri climatici, chiuso dall’amministrazione Trump, è stato riportato in vita dallo scienziato che lo guidava, rivelando che gli eventi meteorologici estremi hanno causato danni record per 101 miliardi di dollari negli USA solo nella prima metà del 2025. Il Billion-Dollar Weather and Climate Disasters Tracker, a lungo gestito dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), documentava le principali catastrofi negli Stati Uniti dal 1980 al 2024, prima di essere improvvisamente chiuso a maggio a causa di ampi tagli al bilancio, criticati come un attacco ideologico alla scienza.

“Questo dataset era semplicemente troppo importante per smettere di essere aggiornato, e la richiesta di farlo rivivere è arrivata da tutti i settori della società“, ha dichiarato all’AFP Adam Smith, climatologo che ha diretto il database per 15 anni prima di dimettersi a maggio. Basato ora presso l’organizzazione no-profit Climate Central, Smith ha spiegato di aver lavorato negli ultimi mesi con un team interdisciplinare di esperti in meteorologia, economia, gestione del rischio, comunicazione e design web per ricreare il database utilizzando le stesse fonti pubbliche e private e le stesse metodologie.

I dettagli

I nuovi dati, ha aggiunto, mostrano che “l’anno è iniziato col botto“: gli incendi a Los Angeles sono probabilmente i più costosi della storia, con perdite coperte dalle assicurazioni stimate in 60 miliardi di dollari. A questi sono seguite tempeste primaverili che hanno colpito il Centro e il Sud degli Stati Uniti, inclusi diversi tornado distruttivi. In totale, 14 disastri climatici e meteorologici separati, ciascuno da un miliardo di dollari, tra gennaio e giugno hanno causato 101,4 miliardi di dollari di danni.

Tuttavia, il 2025 nel suo insieme potrebbe non battere il record annuale, grazie a una stagione degli uragani atlantici più mite del solito.