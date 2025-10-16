Valle d’Aosta, escursionista colpito da malore: soccorso complicato dalla nebbia

Si è concluso questa mattina un complesso intervento di soccorso nel vallone di Loo, a Gressoney-Saint-Jean, in Valle d’Aosta. La Centrale Unica del Soccorso è stata allertata alle 02:40 da una persona colpita da forti dolori addominali a quota 1800 metri. A causa della nebbia, l’elicottero SA1 non è potuto decollare, costringendo le squadre a procedere via terra. Tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, Vigili del Fuoco, 118 e Protezione Civile hanno collaborato per raggiungere e stabilizzare il paziente, poi trasferito in ospedale per accertamenti.