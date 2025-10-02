Vasto incendio a Laureana Cilento: decine di ettari di macchia mediterranea in fumo

Un vasto incendio ha distrutto decine di ettari di macchia mediterranea tra Laureana Cilento e Agropoli, nel Salernitano. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente nella mattinata, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il rogo ha interessato una vasta area collinare, minacciando terreni agricoli e abitazioni isolate. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Agropoli, supportati dalle guardie ambientali di Casal Velino e dai Carabinieri Forestali, ha consentito di contenere il fronte del fuoco nelle zone più critiche.

A causa delle difficili condizioni meteo e della conformazione del territorio, è stato necessario l’intervento di un elicottero antincendio dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Le squadre a terra hanno operato realizzando tagliafuoco e mettendo in sicurezza le strutture rurali presenti nell’area.

Nessun ferito né danni a edifici sono stati finora segnalati, ma la situazione resta sotto controllo attivo. Il vento, ancora persistente, continua a rappresentare un rischio per possibili riaccensioni.