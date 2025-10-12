Vasto incendio alimentato dal vento a Palagiano, distrutti ettari di macchia mediterranea e pini secolari

Vasto incendio nella pineta di Pino di Lenne: solo all'alba è stato messo sotto controllo, ma il bilancio resta pesante

vigili del fuoco generica incendio boschivo

Nella notte, a Palagiano, un vasto incendio ha devastato la pineta di Pino di Lenne, una delle aree naturalistiche più suggestive della provincia di Taranto. Le fiamme, visibili da lontano e alimentate dal vento di tramontana e dalla vegetazione secca, hanno distrutto ettari di macchia mediterranea e pini secolari. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate per ore a contenere il rogo e proteggere il bosco di pini d’Aleppo lungo il fiume Lenne. Presenti anche i carabinieri, i volontari della Protezione civile e il sindaco di Palagiano, Domenico Lasigna, che ha seguito personalmente le operazioni di spegnimento. Solo all’alba il fronte del fuoco è stato messo sotto controllo, ma il bilancio resta pesante: vaste aree di verde ridotte in cenere in una zona di grande valore ambientale. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio, senza escludere l’ipotesi dolosa.

