Vento forte a Bari, parchi e cimiteri chiusi

A causa delle forti raffiche di vento che stanno colpendo la città, oggi restano chiusi i parchi, i giardini comunali e il cimitero di Bari, così come quelli delle ex frazioni cittadine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di rami, alberi e cartelloni pubblicitari pericolanti, non solo a Bari ma anche in diversi comuni dell’area metropolitana, tra cui Noicattaro, Altamura, Polignano a Mare, Monopoli e Mola di Bari. Operazioni in corso anche presso l’aeroporto, dove è stato segnalato un cartellone pubblicitario instabile.

