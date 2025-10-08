Vento forte in Puglia: chiusi parchi a Brindisi, incendio divampa nel Leccese

Nuova giornata di vento forte in Puglia. In seguito all’allerta meteo per il forte vento previsto per oggi, il Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi ha disposto in via cautelativa la chiusura immediata di tutti i parchi cittadini e dei cimiteri di Brindisi e Tuturano. Si tratta di una misura preventiva a tutela dell’incolumità pubblica. La riapertura sarà comunicata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Un vasto incendio, alimentato dal forte vento, sta interessando in queste ore una zona di vegetazione a San Cataldo, località costiera del Comune di Lecce. Sul posto sono operative 3 squadre dei vigili del fuoco e una squadra dell’Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), impegnate nelle difficili operazioni di spegnimento. È in arrivo anche il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento), che coordinerà gli interventi da terra. In supporto stanno giungendo anche squadre della protezione civile. Le fiamme sono al momento in fase di contenimento, ma le operazioni risultano complesse a causa delle forti raffiche. Alcune abitazioni nelle vicinanze sono state messe in sicurezza in via precauzionale. Non si registrano situazioni di pericolo per la popolazione al momento. Gli ettari coinvolti al momento sono 25.

Alle squadre a terra si sono affiancati due mezzi Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attivati dalla sala operativa regionale su indicazione del Dos, che stanno effettuando lanci d’acqua per contenere il fronte del fuoco e favorire le operazioni di bonifica.

