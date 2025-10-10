Vergogna e salute orale: perché molte persone evitano il dentista

Un nuovo studio condotto da ricercatori di diverse università europee avverte che la vergogna legata alla salute orale può spingere molte persone a evitare il dentista, peggiorando così problemi già esistenti. La cosiddetta “vergogna dentale” può nascere da condizioni estetiche o di salute dei denti, ed è spesso più frequente in persone vulnerabili a causa di povertà, traumi o dipendenze. Questo fenomeno non solo impedisce l’accesso alle cure, ma può avere conseguenze anche sulla salute generale e sul benessere psicologico degli individui.

Un circolo vizioso di esclusione e isolamento

Secondo gli autori, la vergogna dentale rappresenta sia una conseguenza che una causa di problemi orali. Essa può innescare un ciclo autoalimentato: la vergogna porta all’evitamento delle cure, il che aggrava le condizioni dentali e alimenta ulteriore vergogna. I ricercatori evidenziano come questo sentimento possa influenzare negativamente l’autostima, la vita sociale, le opportunità lavorative e l’accesso ai servizi pubblici. La professoressa Luna Dolezal dell’Università di Exeter sottolinea l’importanza di ambienti di cura empatici e privi di giudizio, dove i pazienti si sentano al sicuro e compresi.

Il ruolo degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie

Lo studio suggerisce che gli operatori sanitari, spesso inconsapevolmente, possono contribuire alla vergogna dei pazienti. Quando la vergogna viene usata come leva per cambiare comportamenti, non sempre produce risultati positivi. Per questo motivo, si raccomanda una formazione specifica sulla “competenza nella gestione della vergogna”. Ciò include il riconoscimento delle barriere sistemiche, l’identificazione delle dinamiche culturali che alimentano la vergogna e la creazione di percorsi di cura più accessibili, umani e rispettosi.

Verso una nuova consapevolezza nella salute orale

Il progetto “Lifelong Oral Health” in Danimarca e l’iniziativa “Shame and Medicine” nel Regno Unito stanno lavorando per approfondire questi temi. Gli studiosi invitano a ripensare le politiche sanitarie, incluse le tariffe odontoiatriche, che possono aumentare la sensazione di colpa o inadeguatezza nei pazienti. Promuovere la consapevolezza della vergogna dentale, affermano i ricercatori, è fondamentale per affrontare in modo più efficace le disuguaglianze nella salute orale e migliorare la qualità della vita delle persone.