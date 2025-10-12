Vicina e luminosa, la Superluna del Raccolto vista dalla ISS | FOTO

Questa settimana il cielo ci ha regalato uno spettacolo celeste straordinario: la Luna ha raggiunto il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, il perigeo, inaugurando la prima Superluna del 2025. Alle 05:47 del 7 ottobre, la Luna piena ha illuminato il cielo autunnale, segnando il celebre plenilunio noto come Harvest Moon, o “Luna del Raccolto”. Il plenilunio di ottobre ha da sempre un significato speciale. Storicamente, i contadini sfruttavano la luce della Luna per completare le ultime raccolte prima dell’arrivo dell’inverno. Oggi, anche senza campi da mietere, questo fenomeno mantiene intatto il suo fascino: un invito a fermarsi e osservare la bellezza del cielo notturno.

Ciò che rende questa Luna particolarmente spettacolare è la sua posizione al perigeo: grazie a questa prossimità, il nostro satellite naturale appariva fino al 13% più luminoso e 6,6% più grande rispetto a una Luna piena media, con un aumento apparente delle dimensioni del disco pari a circa il 7%. L’effetto è particolarmente impressionante all’orizzonte, quando la Luna sembra quasi toccare la Terra con il suo bagliore argenteo.

Le immagini più suggestive di questo evento arrivano direttamente dallo Spazio: tra queste, la foto (in alto) scattata dall’astronauta Oleg Platonov e pubblicata da Roscosmos, che ha catturato la straordinaria luminosità e maestosità del nostro satellite.