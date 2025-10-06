Vigili del Fuoco, domani giuramento del 100° corso allievi

Domani, martedì 7 ottobre, alle ore 11, nelle storiche Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, si terrà il giuramento del 100° corso allievi dei Vigili del Fuoco. Presente alla cerimonia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a testimonianza dell’importante traguardo raggiunto dal Corpo nazionale con il centesimo corso, che testimonia le radici lontane della formazione: i primi corsi iniziarono nel 1951 per i vigili volontari ausiliari e nel 1954 prese avvio il primo corso per vigili permanenti. Da allora, generazioni di allievi si sono susseguite fino all’attuale importante traguardo dei 100 corsi conclusi.

Sono 780 gli allievi che hanno superato il corso di formazione e che domani mattina giureranno fedeltà alla Repubblica Italiana. Il più giovane ha 22 anni, l’età media è 34 anni, tra loro 34 donne. Un contingente di 29 allievi presterà giuramento presso il Polo Didattico di Lamezia Terme, in contemporanea e con videocollegamento in diretta con la cerimonia principale di Capannelle, decisione presa per garantire loro l’esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni regionali in Calabria. Hanno partecipato al corso di formazione anche 8 allievi dello Stato del Vaticano.